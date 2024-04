Sampdoria, Murru in scadenza: la società studia il rinnovo, ma la Serie A si muove

Il calciomercato non dorme mai, neppure per laancora in piena lotta per i playoff. In casa blucerchiata ci sono due situazioni particolari da sviluppare, che riguardano due giocatori in scadenza, ossia Cristiano Piccini e Nicola. In particolare sul terzino sardo si sta giocando una partita importante, che riguarda l'eventuale rinnovo e anche alcuni movimenti di altre società.Murru in estate era sulla lista dei partenti della Sampdoria, anche nell'ottica di un contenimento del monte ingaggi, ma alla fine è rimasto in blucerchiato, si è guadagnato la fascia da capitano e considerazione da parte di Pirlo. Il suo contratto però, prolungato da Osti nel 2020, è in scadenza a giugno e tecnicamente già ora il giocatore potrebbe firmare con altri club. Secondo Il Secolo XIX già da tempo sarebberoper un nuovo accordo, e l'ex Cagliari ne avrebbe anche parlato direttamente con Manfredi.

La società sarebbe disposta a discutere un'estensione del contratto di Murru. Il nodo riguarda il tetto salariale, che la Sampdoria adesso abbasserà di molto. Ciò spingerà il club ad offrire un rinnovo al calciatore classe 1994 a cifrerispetto a quanto percepito oggi. Nel frattempo, il suo stato di giocatore libero da vincoli avrebbe già fatto ingolosire alcune società di Serie A, alla ricerca di un rinforzo a parametro zero per il prossimo campionato.