La posizione di Nicola Murru alla Sampdoria è piuttosto complicata. Il terzino sinistro è in uscita, ma la soluzione dello scorso anno, prestito al Torino senza obbligo di riscatto, si è rivelata pessima per i blucerchiati. Il calciatore è tornato a Genova svalutato, e il Doria non ha incassato i soldi necessari. Il suo valore ora è ridimensionato, e il suo rilancio passerà necessariamente da una stagione positiva.



Il problema, secondo Sampnews24.com, è rappresentato dalla clausola inserita a suo tempo dalla Sampdoria con il Cagliari. La cessione a titolo definitivo infatti potrebbe diventare molto pesante per il bilancio blucerchiato, dal momento che i rossoblù detengono ancora il 25% del ricavato sulla futura vendita del laterale sardo. Venderlo, a queste condizioni, sarebbe davvero poco vantaggioso per il Doria.