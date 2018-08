Nel precampionato della Sampdoria, ha stupito molto l'ottima condizione di Nicola Murru, laterale mancino alla seconda stagione a Genova. Lo scorso anno, i blucerchiati avevano investito molto sul giocatore ex Cagliari, e dopo una stagione non semplicissima adesso il terzino è pronto a prendersi la fascia sinistra: "Quest'anno si vedrà il vero Murru? Penso di sì perché l'anno scorso, oltre a essere arrivato infortunato e quindi aver saltato la preparazione, mi ritrovavo per la prima volta lontano da casa è in un sistema difensivo che non conoscevo" ha raccontato il giocatore a Il Secolo XIX. "Non sono scuse, è per dire che all'inizio non è stato per niente facile. Ora penso di essere maturato e sono carico a mille. Capire i movimenti della linea di Giampaolo è parecchio difficile. Se non sei abituato a certi meccanismi, che tra l'altro si affinano soprattutto a luglio, è difficile".



Lo scorso anno Giampaolo ha sottolineato spesso l'importanza dell'apporto del Ferraris. Anche Murru lo sottolinea. "Non credo sia una notizia dire che il clima di Marassi è elettrizzante per noi che giochiamo e quindi ti fa andare oltre i tuoi mezzi" spiega il giocatore classe 1994. "Però devo dire che i tifosi della Samp mi hanno sempre colpito perché ci seguono ovunque, non ho mai visto una trasferta senza di loro. Io il padrone della fascia sinistra? Il ruolo sulla fascia è di chi lo merita ogni settimana, quello che mi sento e di aver lavorato duro per arrivare al punto in cui sono oggi".



A sinistra la Sampdoria ha acquisato anche il brasiliano Junior Tavares, che attualmente nelle gerarchie doriane è la riserva di Murru: "Per lui non è facile, è arrivato da lontano, da un calcio diverso, un'altra lingua, e imparare subito i meccanismi che noi proviamo da un anno sarebbe impossibile" racconta ancora il calciatore sardo. "Si applica molto, è molto tecnico e si vede. Penso che dobbiamo dargli il tempo e dimostrerà il suo valore".