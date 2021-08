Uno dei giocatori considerati cedibili dalla Sampdoria è il terzino sinistro Nicola Murru, reduce dall'esperienza non proprio esaltante a Torino, sponda granata. Il calciatore è chiuso da Augello, la società blucerchiata prenderebbe in considerazione delle offerte per lui, e il ragazzo sta da qualche tempo 'flirtando' con la sua squadra del cuore, ossia il Cagliari.



Murru è cresciuto nelle giovanili rossoblù, e secondo Il Secolo XIX vorrebbe concretizzare un ritorno in Sardegna. La società di Giulini dal canto suo sembra intenzionata a riaccogliere il laterale classe 1994, anche perché la clausola, inserita a suo tempo con la Samp al momento del suo passaggio da Cagliari a Genova, prevede il 25% sulla prossima cessione. Ciò consentirebbe di fatto ai sardi di ottenere uno sconto del 25% sull'eventuale prezzo fatto dai blucerchiati per Murru.