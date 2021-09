Giovedì sera la Sampdoria affronterà una delle squadre più in forma del campionato, ossia il Napoli. La cornice di pubblico, però, molto probabilmente sarà limitata. La vendita dei biglietti per il match, infatti, procede a rilento e ad oggi sono soltanto 2.400 i tagliandi staccati per la gara, di cui 500 venduti agli ospiti azzurri.



Secondo La Repubblica, l'affluenza sarà molto più bassa rispetto agli altri due incontri casalinghi, con Milan e Inter. In particolare il traguardo dei 7000 presenti con i nerazzurri sembra molto, molto lontano, complice ovviamente l'orario (il match è in programma alle 18.30).