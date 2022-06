Sembra essersi acceso il calciomercato attorno al centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby. Il mediano, arrivato a parametro zero, potrebbe essere una delle pedine sacrificate per fare plusvalenza. Nelle ultime ore per il norvegese sembra essere arrivata un'offerta dall'Hoffenheim, ma quello tedesco non è l'unico club ad essersi mosso.



Per Thorsby va registrato anche un interessamento del Napoli, alla ricerca di un vice Anguissa. I partenopei lo avevano seguito già nelle scorse sessioni di mercato, e ora potrebbero tornare alla carica. La Campania, comunque, è vigile su Thorsby: secondo alcuni rumors pure la Salernitana si sarebbe mossa con gli uomini mercato doriani, attivando alcuni contatti. La Samp, a suo tempo, per Thorsby aveva richiesto circa 7 milioni di euro.