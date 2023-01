Sampdoria-Napoli è scontro fondamentale in chiave salvezza da un lato e scudetto dall'altro. E Calciomercato.com vi racconta LIVE gli episodi da moviola più discussi. Arbitra il signor Rosario Abisso di Palermo, mentre al Var c'è Valeri di Roma.



LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Abisso (Bercigli-Cecconi; IV: Marinelli; Var: Valeri, Avar: Longo)



PRIMO TEMPO

2' Anguissa rimane a terra dopo uno scontro di gioco spalla contro spalla con Murru. Dubbio il contatto da rigore con il centrocampista che rimane dolorante a terra per un pestone involontario successivo. Abisso prima non fischia, poi il var lo richiama e con l'on field review dà il rigore perché Murru sbraccia e Anguissa e non usa la spalla.

2' Nel contrasto con Anguissa che ha generato il rigore per il Napoli è stato anche ammonito Murru dopo la review.

20' Kvaratskhelia entra in area di rigore dalla sinistra contrastato da Leris e cade chiedendo un rigore dopo la parata in uscita di Audero. Giusto non fischiare, l'intervento del portiere è pulito e il contrasto con Leris non è tale da generare un penalty.