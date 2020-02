Si chiude a Marassi la ventiduesima giornata di Serie A: la Sampdoria di Ranieri ospita il Napoli di Gattuso. Arbitra La Penna della sezione di Roma 1. Calciomercato.com di seguito vi offre tutti gli episodi da moviola e la rispettiva analisi:



LA PENNA

PASSERI – LONGO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



76' Scintille in campo: intervento di Thorsby su Mario Rui, che reagisce con un piccolo calcio sul giocatore della Sampdoria. La Penna fischia il fallo senza punire i due giocatori. ​



69' Calcio di rigore per la Sampdoria: Quagliarella non riesce a controllare la palla in area dopo un contatto con Manolas. La Penna va a vederlo al Var e assegna il penalty. La decisione pare corretta: evidente il colpo di Manolas sul piede dell'attaccante.



60' Gol annullato al Napoli: palo di Insigne, sulla respinta Zielinski mette in rete, ma La Penna annulla per corretta posizione di fuorigioco.



55' Proteste del Napoli al raddoppio di Ramirez: a inizio azione, infatti, su un colpo di testa di Di Lorenzo, Manolo Gabbiadini tocca la palla con un gomito, non totalmente attaccato al corpo. La Penna, richiamato al Var, annulla la rete dopo aver rivisto le immagini.