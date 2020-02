Il post partita di Sampdoria-Napoli ieri è stato scosso da un interrogativo che circolava in sala stampa: per quale motivo Gennaro Gattuso, allenatore della squadra azzurra, non si è presentato alla consueta conferenza post match, affidando il commento al suo vice?



La risposta era più che valida: 'Ringhio', subito dopo la partita, sarebbe stato raggiunto telefonicamente dalla moglie. La signora Gattuso avrebbe fatto sapere all'ex centrocampista del Milan che la sorella era stata ricoverata all'ospedale di Busto Arsizio in seguito ad un malore patito a Gallarate.



A quel punto Gattuso avrebbe di fatto interrotto immediatamente i colloqui con la squadra e, dopo aver chiesto a Riccio di incontrare i media al suo posto, sarebbe volato in Lombardia per raggiungere la sorella.