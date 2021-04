Da Giuntoli a Italiano e D’Amico, passando per Gattuso. Sampdoria-Napoli di domenica metterà di fronte numerose storie di mercato, intrecci possibili tra dirigenza e campo. Entrambi i tecnici, Ranieri e Gattuso, vivono una situazione simile, essendo in bilico, e curiosamente Gattuso aveva sposato il progetto Napoli poco dopo il rifiuto proprio alla Sampdoria. Napoli e Samp condividono anche due possibili obiettivi per la panchina per il futuro, ossia Juric, già sondato da Ferrero ma troppo legato al Genoa, e l’attuale mister dello Spezia Italiano.



I punti in comune non sono finiti qua, perché entrambe le società paiono intenzionate ad operare un ribaltone a livello dirigenziale. La Samp segue il ds del Verona D’Amico , entrato in orbita Napoli, e pure l’attuale dirigente azzurro Giuntoli, in caso dovesse lasciare la squadra di De Laurentiis a fine stagione.