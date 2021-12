Il rischio di passare il Natale in carcere, a San Vittore, è piuttosto tangibile per l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il Viperetta, arrestato lo scorso 6 dicembre, è ancora in cella e il suo soggiorno nell’istituto di detenzione fino al 22 dicembre quando, davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro, verrà presa una decisione in merito alla commutazione delle misure cautelari. Gli avvocati dell’imprenditore romano sperano in un’attenuazione della misura di custodia cautelare, magari optando per i domiciliari.



I tempi, però, sono molto stretti. Il Tribunale del Riesame solitamente emette le sentenze in poco tempo, ma in questo caso potrebbe anche prendere alcuni giorni per valutare meglio le carte. Secondo Il Secolo XIX il rischio, concreto, per Ferrero è quello di non riuscire a passare le festività in famiglia, trascorrendo il periodo del Natale in cella a San Vittore.