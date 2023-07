Dallo scorso 30 giugno, Fabio Quagliarella è ufficialmente un giocatore svincolato. L'attaccante, però, ha già fatto sapere di essere pronto a continuare la sua avventura con la Sampdoria, squadra a cui è molto legato. E nei prossimi giorni la vicenda conoscerà sicuramente uno sviluppo.



Una grossa fetta della tifoseria reclama il rinnovo del capitano. Sono in corso valutazioni, economico finanziarie da parte di Radrizzani e Manfredi, di carattere tecnico invece per mister Pirlo. Una decisione molto probabilmente verrà presa nei prossimi giorni anche perché Quagliarella, legittimamente, vuole chiarezza sul suo futuro per capire come muoversi e quali prospettive ha davanti a sé.