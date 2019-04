Siamo entrati in una settimana cruciale per il futuro della Sampdoria, e non soltanto per il derby. C'è sempre l'argomento cessione che tiene in apprensione i tifosi blucerchiati, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi in tal senso. L'advisor Mediobanca si attende infatti due offerte, una proveniente dal fondo Aquilor Ufp e l'altra invece firmata dal fondo dell'Arabia Saudita comparso da qualche settimana sulla scena. A proposito dell'interessamento arabo, emergono ulteriori novità in merito. Il gruppo in realtà potrebbe essere composto da due fondi: uno interessato già da tempo al club e l'altro inedito. Questi investitori non hanno mai avuto esperienze nel mondo del calcio, ma si affiderebbero ad un gruppo di professionisti con un lungo passato in Serie A.



Al momento tra le mani di Ferrero è presente soltanto l'offerta ufficiale del gruppo Vialli, che recentemente è stata nuovamente analizzata dall'advisor e dalla Samp. Ad interessare particolarmente è la sua struttura. La differenza tra le varie offerte infatti la farà principalmente il modo in cui queste ultime sono state formulate, specialmente per quanto riguarda le tempistiche di pagamento. Proposte del genere, ricorda Il Secolo XIX, sono composte solitamente da una parte fissa e da una variabile, dilazionata nel tempo o magari condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi sportivo-economici. Per questo motivo i nuovi potenziali investitori interessati alla Samp sperano di poter rimediare al ritardo nella trattativa, presentando un'offerta più appetibile dal punto di vista delle modalità di pagamento e della relativa tassazione. Intanto, le tempistiche per l'eventuale cessione si accorciano sempre più. L'opinione più diffusa è che se non si concretizzerà nei prossimi giorni una nuova cordata in maniera particolarmente decisa, il gruppo guidato da Gianluca Vialli potrebbe avvicinarsi in maniera netta alla fumata bianca. Se dovesse spuntarla la cordata catalizzata dall'ex bomber blucerchiato, i lavori si accorcerebbero in maniera notevole perchè il gruppo York è decisamente più avanti rispetto agli altri potenziali acquirenti.