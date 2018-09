Nel corso della settimana si era diffusa una voce suggestiva associata alla Sampdoria: a Genova si mormorava di un possibile cambio di modulo di Marco Giampaolo, pronto ad ovviare all'emergenza infortuni trasformando il suo 4-3-1-2 in 4-3-3. In realtà, nelle ultime ore l'indiscrezione ha perso credibilità: il tecnico doriano non sembra intenzionato ad abbandonare il consueto modulo con il trequartista, né ad 'improvvisare' alcunché.



Per questo motivo la formazione blucerchiata dovrebbe ricalcare quella vista contro l'Inter, anche se ci sono tre ballottaggi ancora da risolvere: uno riguarda il centro della difesa, con Tonelli che arriverebbe alla terza partita di fila, la quarta in 26 giorni. Da tempo il centrale non giocava con una continuità del genere, Giampaolo non vuole sovraccaricarlo e sta pensando alla soluzione Colley. A centrocampo sono in tre a contendersi due maglie: Barreto - favorito su tutti - e poi Linetty e Praet. In regia sicuro del posto Ekdal.



Dubbio anche sulla trequarti: Ramirez ha un problema ad un ginocchio, il tecnico doriano sta meditando se farlo partire dal primo minuto o se invece schierare Jankto in quella posizione. Altra opzione, spostare il ceco a centrocampo con Praet rifinitore.