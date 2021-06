Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti è tutt'altro che sicuro del suo futuro in blucerchiato. Anzi, la scadenza del contratto del dirigente al 30 giugno non sembra preoccupare troppo Massimo Ferrero, che ieri in sede non ha incontrato Osti e non ha sciolto le riserve sul futuro della sua dirigenza.



Osti, al fianco del Viperetta sin dal primo giorno della sua esperienza a Genova, secondo Il Secolo XIX sarebbe entrato nuovamente nel mirino dello Spezia. A complicare la situazione c'è anche la presenza alle spalle di Daniele Faggiano, che Ferrero continua a sentire con frequenza.