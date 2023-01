Due dei recenti misteri di casariguardano la vicenda Francesco Di Silvio con la (molto) presunta cordata Al Thani,e l' offerta da 12 milioni di euro rifiutata da Massimoper la cessione del club. Il gruppo Di Silvio, che ha promesso un bonifico da settembre, ad oggi non ha ancora presentato la documentazione ma si ritiene ancora in corsa.Visione differente invece quella del CdA, che già da ottobre avrebbe ricevuto indicazioni sia da Vidal che da Lazard, in merito, nonostante la 'messinscena', scrive Primocanale. L'accertamento incrociato svolto in autunno per scrupolo dal CdA è stato la premessa di tutti i movimenti successivi, ossia ad esempio la convocazione delle assemblee degli azionisti per la ricapitalizzazione. Se davvero ci fossero state trattative per il passaggio di proprietà, tale procedura non sarebbe stata attuata.Parallelamente poi c'è la notizia secondo cui Ferrero avrebbe rifiutato 12 milioni per la cessione del club da parte di un fondo britannico. Questa vocebensì al momento non esistono offerte vincolanti, ma "solo manifestazioni di interesse ancora nella fase di accertamenti preliminari allo studio dei conti del club".