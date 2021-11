La Sampdoria e Alex Ferrari possono tirare un sospiro di sollievo. Il difensore centrale era stato costretto a lasciare il terreno di gioco sabato, dopo una forte botta al polso, e si pensava ad un infortunio piuttosto serio per l'ex Bologna. In realtà, gli esami a cui è stato sottoposto dopo lo scontro con Simeone hanno dato un esito più positivo delle aspettative.



Secondo Il Secolo XIX Ferrari ha patito un trauma distorsivo al polso sinistro, che però non gli impedirà di unirsi alla squadra per i prossimi allenamenti. Non ci sono infatti fratture all'arto per il calciatore. A questo punto starà a D'Aversa decidere se convocarlo o meno per la trasferta di Firenze.