Resta sempre in stand by, per quanto riguarda la Sampdoria, la situazione dell'attaccante Gianluca Caprari, che dovrebbe lasciare Genova. Al momento però non ci sarebbero particolari trattative in piedi, bensì solo qualche interessamento per il calciatore. Il più acceso sarebbe quello del Genoa, piace anche al Benevento ma al momento non sarebbe una priorità dei campani.



Secondo Il Secolo XIX il neo ds rossoblù Faggiano, grande estimatore di Caprari, sarebbe tenendo la pista calda senza imbastire però ancora una trattativa, in attesa che l'inizio del mercato inneschi alcune dinamiche in grado di sbloccare la situazione.