Parallelamente alle vicende societarie, la Sampdoria sta cercando anche di muoversi, con estrema difficoltà, per individuare rinforzi da assegnare a mister Stankovic. I blucerchiati stanno cercando un centrocampista e un attaccante, e avrebbero individuato i profili giusti in Antonio Palumbo e Ilija Nestorovski.



PALUMBO - Il mediano, tra l'altro ex Samp, andrebbe numericamente a prendere il posto di Villar. Palumbo, classe 1996, è stato ceduto dal Doria alla Ternana, e ora i blucerchiati vorrebbero prelevarlo dagli umbri. Il problema però è che il club rossoverde, per il momento, non sembra intenzionato a privarsi di un suo giocatore cardine.



NESTOROVSKI - Diversa la situazione per la punta dell'Udinese. Il macedone classe ’90 è in uscita, su di lui si sono mosse parecchie società di Serie B come Reggina, Venezia e Modena, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in A. Ieri ci sono stati i primi contatti per imbastire l'operazione. L'idea sarebbe quella di lavorare sull'acquisto a titolo definitivo, ma a costi estremamente contenuti considerando che Nestorovski è in scadenza a giugno.