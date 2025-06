Sampdoria, Niang potrebbe non essere convocato: scelta tecnica dopo la lite con Mancini, andrà via

Getty Images

M'Bayemolto probabilmente non sarà tra i convocati per la trasferta di Salerno. Nonostante nei giorni scorsi si fosse diffusa l’ipotesi di un reintegro almeno in panchina, anche alla luce delle difficoltà offensive della squadra, l’attaccante dellaquasi certamente resterà a casa. La frattura con la tifoseria, acuita dai gol sbagliati come quello pesante a Castellammare e da alcuni atteggiamenti giudicati fuori luogo dopo l’addio di Accardi, ha lasciato segni profondi. Nei giorni immediatamente successivi alla retrocessione un gruppo di tifosi lo aveva anche contestato duramente sotto casa, segnale evidente di un clima diventato ormai insostenibile.

Anche ieri Niang ha svolto lavoro. La decisione dello staff tecnico sembra chiara: nuovo forfait per scelta tecnica, e non legata a problemi fisici. Nonostante nei giorni scorsi si fosse diffusa la voce di un possibile reintegro in gruppo in vista dell'Arechi, la partenza con la squadra oggi sembra più difficile, fa sapere Il Secolo XIX. Dietro l’esclusione, però, c’è anche un episodio chiave. Dopo la partita di Castellammare, l’attaccante ha avuto ununo scontro che ha contribuito ad allontanarlo definitivamente dal gruppo.

Intanto, sul fronte contrattuale, Niang haNon è più seguito dall’intermediario Cecere, ma da Federico Pastorello, che ha già chiarito le intenzioni del nuovo corso con un post social inequivocabile: "Non vediamo l’ora di trovare un nuovo capitolo per la tua carriera". Il contratto dell’ex Milan scade il 30 giugno eAltro capitolo riguarda Gennaro Tutino, che sarà, in quanto non è stata presentata alcuna proroga del periodo di infortunio.Era stato tolto qualche tempo per fare spazio a Borini, che però è stato espulso nell'ultima gara e quindi salterà il ritorno, Tuttavia, dal punto di vista fisico, Tutino è ancora indietro e non sarà disponibile per la prossima gara. Il suo ritorno effettivo in campo richiederà ancora tempo, nonostante il reintegro formale nella rosa, e nonostante alcune voci fatte circolare tempo fa che suggerivano la possibilità di averlo a disposizione per il secondo atto dei playout.