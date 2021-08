Qualche settimana fa, il nome del terzino polacco Bartosz Bereszynksi era entrato in orbita Bologna, alla ricerca di un laterale destro con quelle caratteristiche. La pista rossoblù, però, è attualmente tramontata, e la Sampdoria ha messo in agenda il rinnovo del Nazionale classe 1992.



Secondo Il Secolo XIX i blucerchiati avrebbero avviato i primi contatti con l'entourage di Bereszynski per discutere il prolungamento del suo attuale contratto, in scadenza a giugno 2023.