Come previsto, il consulto medico a cui è stato sottoposto Estanis Pedrola non ha portato buone notizie. Il centrocampista spagnolo, assente ormai di fatto da quasi due mesi, è volato in Spagna per una visita specialistica a seguito dell'infortunio muscolare al bicipite femorale e successiva ricadut che hanno colpito il gioiellino della Sampdoria.



Il colloquio non ha dato un responso positivo, nonostante l'iniziale ottimismo della Samp, che sperava di riaverlo già per lo Spezia. In realtà, Pedrola dovrà proseguire il suo iter riabilitativo, e le sue condizioni verranno rivalutate più avanti. Certamente l'ex Barcellona salterà Reggio, e quasi sicuramente le due gare successive ravvicinate contro Feralpi e Bari del 23 e del 26 dicembre. Rischiarlo prima della sosta sarebbe poco logico: la speranza, se mai, è di riaverlo per la prima del nuovo anno, il 14 gennaio a Venezia, anche se molto dipenderà dalla sua risposta alle terapie.