La Sampdoria comincierà il prossimo campionato con due punti di penalizzazione per il mancato pagamento dell'Inps e dell'Irpef entro i termini previsti. Però, per i blucerchiati non ci saranno altre penalità legate al mancato pagamento degli stipendi entro il 30 maggio 2023. La notizia, appena arrivata, è sicuramente buona per il club doriano.



La linea difensiva della Samp ha quindi avuto la meglio. E' stato infatti da poco archiviato il secondo deferimento ai danni dei blucerchiati, senza esiti. La linea difensiva dello studio Bdl (di Romei), che si è incentrata sull'effettiva presenza dei soldi sul conto entro il termine ha avuto la meglio.