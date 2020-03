Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, eletto ieri nel corso di una videoassemblea dovuta al Coronavirus, ha prodotto quella che può essere definita come una soluzione 'ponte'. Il nuovo CdA, in pratica, sarà uguale a quello precedente, e arriverà sino all'approvazione del bilancio 2019.



Confermato anche Paolo Fiorentino, che con le sue dimissioni improvvise aveva causato la decadenza dell'organismo. Ad aprile però dovrà necessariamente essere nominato un nuovo board. Un'altra novità, scrive Il Secolo XIX, è la completa assenza di un vicepresidente in carica, ruolo che in passato era stato coperto da Romei e proprio Fiorentino.