La Sampdoria non ha ancora diramato l'elenco ufficiale dei convocati, che dovrebbe arrivare a breve. In avanti però il club blucerchiato ha parecchi dubbi, e potrebbero esserci alcune defezioni anche dall'elenco dei giocatori chiamati da Claudio Ranieri per affrontare il derby. Tra essi, il nome più pesante è sicuramente quello di Fabio Quagliarella.



L'attaccante stabiese ha sofferto di un affaticamento muscolare. "​Parlerò con lui per sapere come sta. Vedrò che mi dirà il dottor Baldari" ha detto Ranieri in conferenza stampa, ma anche ieri il numero 27 blucerchiato si è allenato a parte e potrebbe anche non essere addirittura convocato. Ranieri sembra intenzionato a scegliere La Gumina, con Gabbiadini magari impiegato a gara in corso.