Sampdoria beffata in extremis: il club blucerchiato era ad un passo dall'acquisto di Simone Zaza, centravanti del Valencia, ma l'operazione sarebbe sfumata. Corte Lambruschini aveva l'accordo con il club spagnolo per il trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni, più diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Mancava però il 'sì' definitivo del giocatore, e di questa situazione di stallo ha approfittato il Torino.



Secondo Sky Sport il centravanti avrebbe scelto la destinazione granata, a discapito della possibile meta blucerchiata. A fare la differenza, quindi, sarebbe stata la volontà del calciatore e non quella del club, che aveva già trovato l'intesa con il Valencia e assaporava l'acquisto dell'ex Juventus.