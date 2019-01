Il mercato della Sampdoria per quanto riguarda il reparto offensivo deve fare i conti con un evento sfortunato ed inaspettato, ossia l'infortunio di Gianluca Caprari. La frattura del perone patita dal calciatore ieri ha avuto ripercussioni immediate anche sulle operazioni blucerchiate in uscita, in particolare per quanto riguarda il futuro di Dawid Kownacki.



L'attaccante polacco veniva conteso in particolare da due società, l'Empoli in Italia e il Fortuna Dusseldorf in Germania, ma nelle ultime ore secondo Alfredo Pedullà ci sarebbe stata l'irruzione del Galatasaray alla ricerca di un attaccante. Stando al giornalista il club turco aveva anche già trovato l'accordo con il calciatore, recapitando nel contempo una maxi offerta sulle scrivanie di Corte Lambruschini per convincere la Samp. Il Doria però dopo la vicenda Caprari avrebbe declinato la proposta, preferendo mantenere in organico Kownacki.