Il prezzo fatto dalla Sampdoria per Joachim Andersen (35 milioni di euro) non ha spaventato le società interessate. Si è ormai infatti innescata una vera e propria asta per avere il centrale danese, e la Sampdoria gongola. Una delle prime offerte recapitate sulla scrivania di Corte Lambruschini proviene da Trigoria, ed è a firma della Roma.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica i giallorossi avrebbero proposto alla dirigenza blucerchiata una sorta di maxi operazione che avrebbe coinvolto ben tre giocatori: Andersen, logicamente, ma anche Gregoire Defrel (che conosce molto bene Di Francesco e la piazza genovese) e Davide Frattesi, classe '99 già seguito dalla Samp.



L'offerta avrebbe previsto per la Samp il cartellino dell'attaccante francese, quello del centrocampista italiano e un conguaglio in denaro in cambio di Andersen, ma il Doria avrebbe già rifiutato. Ferrero infatti preferirebbe vendere il suo gioiello soltanto 'cash', così poi da imbastire le operazioni di mercato.