Nelle ultime ore di mercato la Sampdoria ha provato a incastrare alcune manovre abbastanza complesse. Una, ad esempio, prevedeva la cessione di Morten Thorsby, che avrebbe aperto al ritorno di Karol Linetty. L’idea della Sampdoria era chiara: la partenza del norvegese avrebbe liberato lo spazio e le risorse per arrivare al polacco. Tenere entrambi sarebbe stato impossibile.



A far sfumare la trattativa sarebbe stata la volontà dello stesso Thorsby. Il giocatore classe 1996 secondo Il Secolo XIX non è mai stato troppo convinto della proposta dell’Augsburg, che aveva imbastito l’affare sulla base de prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club tedesco, terzultimo in classifica. Per questo motivo il numero 2 blucerchiato ha scelto di rimanere a Genova. Non è mai arrivata invece l’offerta ufficiale attesa dallo Spartak Mosca, a causa del dietrofront del tecnico Vanoli sull’innesto di Thorsby in squadra.



Il 'no' di Thorsby ha quindi bloccato il ritorno in blucerchiato di Linetty. Il Torino voleva monetizzare, il giocatore avrebbe gradito il trasferimento in Liguria, e aveva già dato il suo assenso, ma la mancata cessione dell'ex Herenveen ha bloccato pure l'affare tra blucerchiati e granata.