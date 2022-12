Una delle situazioni di mercato delicate da gestire, in casa Sampdoria, riguarda Omar Colley. Il difensore gambiano è stato molto criticato dalla tifoseria per l'ultima, ingenua ammonizione che gli è costata una squalifica con il Lecce, ma anche per un rendimento non all'altezza rispetto a quanto mostrato in passato. La situazione paradossale, però, è che il calciatore si aspetta un adeguamento del contratto.



Lo scrive Il Secolo XIX, che racconta come al centrale in estate fosse stato promesso un ritocco verso l'alto del suo ingaggio, una volta saltato il suo trasferimento al Maiorca. Adesso Colley si aspetta tale aumento ma il CdA (che pure non è pienamente concorde su questo) non può concederglielo, considerando il difficile stato dei conti. Toccherà a Baldini sciogliere in qualche modo questo nodo.