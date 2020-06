Una delle difficoltà causate dal Coronavirus sarà legata ai contratti dei giocatori in scadenza il 30 giugno. Non c'è ancora una linea guida definitiva da parte della Serie A e del mondo del calcio in generale per regolamentare la permanenza in squadra entro tale data, e in casa Sampdoria le situazioni di questo tipo sono tre: riguardano Maya Yoshida, Andrea Bertolacci e Wladimiro Falcone.



La situazione però dovrebbe essere abbastanza semplice per i blucerchiati, dal momento che tutti e tre sembrano intenzionati a concludere la stagione a Genova. C'è poi da monitorare la situazione dei prestiti: Tonelli ha l'obbligo in caso di salvezza, secondo Il Secolo XIX il Napoli lo considera già ceduto e lo stesso giocatore pare avere particolare voglia di ottenere l'obiettivo, anche per questi motivi personali. L'altra situazione da seguire è quella di Maroni, perchè il calciatore dovrebbe fare ritorno al Boca Juniors. Seculin chiuderà la stagione alla Samp e poi rientrerà al Chievo.