Sampdoria, nodo espulsioni: sono troppe, ma c'è un dato che sorprende e riguarda i gol subiti

Ladeve fare i conti con un problema disciplinare che rischia di condizionare la corsa salvezza. Con l’espulsione di Akinsanmiro contro il Palermo, i blucerchiati sono rimasti in inferiorità numerica in tre delle ultime sei gare di Serie B, totalizzando quattro rossi in sei giornate. Una tendenza iniziata con Ronaldo Vieira contro il Cosenza, seguito da Ferrari e Depaoli a Bolzano e poi dal giovane nigeriano nell’ultima sfida contro i rosanero.Il dato complessivo è allarmante: sette espulsioni stagionali, record negativo del campionato. Tuttavia, sorprende la reazione della squadra in inferiorità numerica. Neiminuti giocati in dieci, evidenzia La Repubblica, la Sampnoltre, nelle cinque partite in cui ha ricevuto almeno un rosso, la media punti è stata di 1,2 a gara, superiore all’1,07 ottenuto a parità numerica.

Ovviamente, le gare sono state molto particolari e il rammarico più grande forse è attribuito alla trasferta di Bolzano, chiusa in 9 contro 11 e decisa da un rigore assegnato ai padroni di casa allo scadere. Comunque, è evidente che Semplici dovrà lavorare sulladei cartellini per evitare ulteriori difficoltà nelle prossime decisive sfide. Il rischio di compromettere risultati fondamentali per la salvezza è troppo alto.