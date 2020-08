Nei ragionamenti di mercato fatti dalla Sampdoria risulta cruciale la posizione di Jeison Murillo. Il difensore colombiano è arrivato la scorsa estate in blucerchiato dal Valencia, e il Doria adesso dovrà pagare l’importo previsto con gli spagnoli al momento del suo ingaggio. A gennaio però da Corte Lambruschini, non convinti del rendimento dell’ex Inter, hanno deciso di cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto al Celta Vigo, impostando la cifra di un’eventuale acquisizione a 14 milioni.



Ora la Samp si aspetta un riscatto dal Celta, anche a cifre inferiori (si parlava di 10 milioni) ma in realtà la situazione pare essere più ingarbugliata. Secondo Il Secolo XIX il club iberico potrebbe proporre anche un nuovo prestito oneroso invece del riscatto, e ciò potrebbe creare parecchi grattacapi a Corte Lambruschini. Dalla Spagna parlano anche di un interessamento da parte della Real Sociedad, ma per il momento alla Samp non sarebbero arrivati veri e propri contatti.