Il mercato di gennaio dellapasserà molto anche da Lorenzo. E' questo uno dei principali dubbi per il club di Corte Lambruschini in vista della sessione invernale. Perchè Tonelli? Perchè nell'accordo raggiunto tra Napoli e Samp è previsto il, traguardo ormai in vista dato che il centrale italiano è già a quota 12. Tra 7 partite infatti la Samp dovrà versare - rateizzati - a De Laurentiis gliprevisti dall'intesa trovata in estate. E secondo Il Secolo XIX si tratterebbe di una cifra che i blucerchiati considerano troppo alta.Stando al quotidiano, il Doria vorrebbe chiedere unoal Napoli, e avrebbe già sondato sia i partenopei che l'agente del giocatore, Puccinelli. Ferrero potrebbe limare leggermente verso il basso la cifra, ma è probabile che la dirigenza azzurra non scenda di molto, massimo un milione-un milione e mezzo. Troppo poco per il Doria. A quel punto non andrebbe escluso neppure undi Tonelli alla corte di Ancelotti, che dovrebbe poi decidere se tenere il calciatore o cercare una nuova soluzione in prestito. Di certo né Tonelli né Giampaolo prenderebbero in considerazione una permanenza con la spada di Damocle della 19° presenza sino a maggio.Il tecnico doriano non vorrebbe rinunciare a Tonelli, che considera un grande interprete della famosa 'linea' difensiva, ma a quel punto subentrerebbero anche altre valutazioni. Ad esempio non va trascurata la crescita di, che è stato uno degli acquisti più onerosi della campagna acquisti estiva, e neppure l'affidabilità dimostrata da Ferrari contro Spal e Juve. Il rientro di Regini, inoltre, potrebbe completare numericamente il reparto. Di certo i tifosi della Samp gradirebbero una permanenza di Tonelli sino a giugno, dato che in questa prima metà di stagione il centrale italiano è stato uno dei migliori calciatori blucerchiati per affidabilità e solidità.