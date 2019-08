C'è un nome nuovo per il mercato della Sampdoria, ed è un nome particolarmente esotico perchè si tratta di Pedro Guilherme, attaccante brasiliano di proprietà del Fluminense. Dopo il colpo Maroni, insomma, i blucerchiati tornano a guardare in Sudamerica, e avrebbero individuato nel centravanti classe '97 il rinforzo giusto per il reparto avanzato di mister Di Francesco.



Il giocatore nato a Rio de Janeiro nelle prime otto gare del campionato brasiliano ha segnato 5 reti, ma anche nella stagione precedente aveva timbrato con impressionante regolarità: 10 gol nelle prime 19 giornate, sino ad un grave infortunio che ne aveva compromesso il finale dell'annata 2017/2018. Un ritmo invidiabile, quello tenuto dal giocatore cresciuto proprio nelle giovanili dei 'Tricolor carioca', che gli è valso anche la chiamata dalla sua Nazionale la scorsa estate.



Guilherme logicamente ha parecchio mercato: i rumors provenienti dal Brasile raccontano di un forte interesse da parte del CSKA Mosca, mentre in passato si erano fatte avanti Roma e Milan, spaventate però dalla clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro. Recentemente si era parlato anche dell'Atletico Madrid, voce questa che però non ha trovato particolari riscontri.



Guilherme ha un contratto sino al 2021, ma adesso potrebbe partire per una cifra inferiore rispetto ai 50 milioni paventati tempo fa: nell'ultima sessione di mercato infatti la Fluminense si era accordata con i messicani del Monterrey: la trattativa però era saltata a causa della volontà del ragazzo, che non apprezzava particolarmente la destinazione.