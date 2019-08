Definita la questione Praet, la Sampdoria potrà finalmente mettersi al lavoro per consegnare a mister Di Francesco i tanto sospirati rinforzi sulle corsie esterne. Oltre ai nomi già noti, ad esempio quello di Ben Arfa e di Rigoni, il Doria adesso ha un altro obiettivo sul taccuino.



Come spesso succede negli ultimi anni, i blucerchiati potrebbero pescare in Olanda, e per la precisione nell' AZ Alkmaar dove gioca Oussama Idrissi. Nato nei Paesi Bassi ma naturalizzato marocchino, si tratta di un esterno offensivo sinistro (capace all'occorrenza di giocare anche a destra) classe 1996 recentemente entrato anche nel giro della sua Nazionale, dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili con la maglia Oranje. Idrissi lo scorso anno ha disputato 39 presenze tra campionato e Coppa, segnando 14 reti e servendo 8 assist per i compagni.



Logicamente, la quotazione che ne fa l'AZ è piuttosto elevata: si parla di almeno 10 milioni di euro per il calciatore cresciuto nelle giovanili del Feyenoord prima di passare al Groningen. In Italia, Idrissi veniva monitorato anche dal Bologna di Walter Sabatini.