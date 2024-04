Sampdoria, non cambia solo il ds: dal possibile addio di Fiorella al marketing, le novità

Le novità in vista per lanon riguarderanno soltanto l'area sportiva. La squadra di Matteo Manfredi infatti verrà interessata da una rivoluzione a 360 gradi, che abbraccerà anche altri settori, ad esempio quello gestionale e economico. Nei giorni scorsi da esempio ci sarebbe stato un incontro tra il club doriano e Giacomo, attuale direttore finanziario dell'Empoli.Il suo ruolo avrebbe possibili interferenze con quello del amministratore delegato blucerchiato, Rafaele. Per il dirigente però Il Secolo XIX prospetta uno scenario molto preciso: secondo alcuni rumors in caso di promozione, e a seguito dell'eventuale ingresso di nuovi azionisti, il suo incarico alla Samp potrebbeL'incarico di un eventuale direttore finanziario avrebbe delle sovrapposizioni anche con quello di direttore operativo, attualmente appannaggio dell'ex componente del CdA Alberto

Per finire, si starebbero svolgendo delle riflessioni anche sull'area marketing, che ha già vissuto un cambio dopo il ritorno come direttore di Luca, genovese e doriano da qualche anno alla Spal. Manfredi, insieme ai collaboratori Molango e Messina, vorrebbe introdurre nuove figure con il ruolo di consulenti esterni. Insomma, una vera e propria mini rivoluzione che dovrebbe avere il fine di plasmare una nuova società, ad immagine del suo presidente.