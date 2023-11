dopo 11 giornate (9 punti raccolti ma soltanto 7 attribuiti in classifica pervia della penalizzazione iniziale) la Sampdoria è riuscita nell’impresa alla rovescia di farsi prendere a pallonate dalla Salernitana nel turno di coppa Italia: 4-0 all’Arechi al termine di un match di desolante pochezza tecnica e agonistica. L. Dire che la sorte del tecnico è appesa ad un filo è persino riduttivo. Nonostante le reiterate dichiarazioni di fiducia da parte della proprietà (per tutto il resto assente e silente): se sabato la Sampdoria non batterà il Palermo l’ex Juventus (che non sarà in panchina, squalificato per le proteste di Bolzano) dovrà fare le valigie e lasciar il posto. Già a chi?(la prima scelta Pippo Inzaghi si è accasato proprio a Salerno) i, vecchio mestierante con grande esperienza dei campionati cadetti e non solo (Catania, Chievo, Cagliari in A) ex del Genoa in B, un allenatore che pratica un calcio pane e salame non privo di solidità, impostato sul 3-5-2 . Il suo secondo, Maraner ha assistito sabato scorso alla rocambolesca sconfitta contro il Sud Tirol e certamente ha preso nota dei numerosi scompensi che affliggono la squadra blucerchiata. Una difesa che, perduti i senatori Alex Ferrari, fuori fino a primavera, e Murru, è naufragata nei piedi dei ventenni Ghilardi e Facundo Gonzales, inevitabilmente ancora “verdi”; un centrocampo compassato e lento nei recuperi che attende il rientro di Benedetti come la manna dal cielo e un attacco cachetico in cui il capocannoniere è Borini, ma soltanto in virtù dei 4 calci di rigore trasformati.L’altro asso nella manica (si fa per dire), il catalano Pedrola è ai box e caragrazia se riuscirà a rientrare dopo la sosta di novembre., specialista in promozioni dalla B alla A (ne aveva centrato quattro), beniamino del pubblico della Sampdoria che guidò ad una insperata promozione nella stagione 2011/12, rimontando la classifica e spuntandola ai play off contro il Varese guidato proprio da… Maran. Iachini era poi stato licenziato da Edoardo Garrone e dal ds di allora, Pasquale Sensibile, e sostituito con Ciro Ferrara a sua volta mandato a casa e rilevato da Delio Rossi.A quanto pare Manfredi questi precedenti li ignora e nessuno provvede a raccontarglieli.I tifosi, che hanno sottoscritto oltre 18.000 abbonamenti (record in serie B e ottavo posto assoluto prima di Bologna, Torino e Fiorentina) sono giustamente furibondi. I trecento spintisi a Salerno, incitata la squadra, moribonda per tutti i 90’, alla fine sono esplosi nella contestazione. All’arrivo all’aeroporto di Genova, alla mezzanotte di martedì, i giocatori sono stati accolti da alcune signore che li hanno ricoperti di insulti.Per il ruolo di ds la società già prima di Bolzano aveva contattato l’ex Pasquale Foggia, già ds del Benevento promosso in serie A, il quale prima di accettare l’incarico ha chiesto garanzie in termini di autonomia. “Voglio carta bianca sul mercato e nella gestione dei rapporti con la squadra”, ha chiarito Foggia che giocò nella Sampdoria nella stagione 2011/12 (serie B) con 31 presenze e quattro gol. Ma c’è un però. Matteo Manfredi s è riavvicinato a Fabio Paratici, comparso nel cielo blucerchiato a giugno, subito dopo l’acquisizione del club. L’ex plenipotenziario juventino, sotto squalifica per le vicende legate a stipendi e plusvalenze, vive in Inghilterra (aveva lavorato per il Tottenham) e non può svolgere mansioni ufficiali.Nel caso sarebbe una sorta di consigliere occulto della Sampdoria, come era stato a giugno. Come si coordinerebbe con l’autonomia reclamata da Foggia? I, accontentandosi di un contratto ridotto all’osso; per proseguire con Falcone e Audero, il primo semiregalato al Lecce, il secondo, disponibile come Gabbiadini (regalato agli emiratini dell’AL Nasri) a rivedere l’ingaggio al ribasso, svenduto all’Inter; e scelte sballate (Ricci) o inadeguate o incomprensibili (Girelli, Panada) non compensate dal jolly Pedrola, pescato dalle giovanili del Barcellona, l’unica perla in un diadema di ottone.L’ex Juve conosce un solo tipo di calcio, il suo: un 4-3-3-offensivo imperniato sul palleggio corto e prolungato e le accelerazioni del tridente davanti.Per questi due ruoli erano stati individuati Giammarco Ferrari e Massimo Coda, inseguiti invano e infine perduti, il primo è rimasto al Sassuolo, il secondo è andato a Cremona e con sette gol è il capocannoniere della squadra allenata da Stroppa.Ha traccheggiato, sperando in tempi migliori. Silenzioso, per non dire evasivo, ha respinto tutti gli inviti a spiegare le strategie del club. Un’intervista alla Gazzetta dello Sport e poi silenzio totale. La contestata (dai tifosi) non comunicazione era costata il posto a Giuseppe Sapienza, liquidato dopo soli tre mesi.Tra i due soci i rapporti sono andati deteriorandosi. Le divergenze sulla conduzione del club restano evidenti., una trentina di milioni sono arrivati da un network finanziario di Singapore, riconducibile a Radrizzani (che aveva messo il suo fondo Greenfield Investments Limited a garanzia dell’acquisizione della Sampdoria) e con quel denaro si è saldata la prima delle tre rate di 8 milioni dovute ai creditori secondo il piano di ristrutturazione del debito che ha ottenuto l’omologa del tribunale. Altri finanziamenti sono attesi dall’India (una banca d’affari) e forse anche dal Giappone (un fondo di grande profilo).L’omologa del tribunale – invocata come pretesto per la scarsità di investimenti - ha sbloccato i vincoli che in estate avevano limitato le mosse del club. I due soci nel tempo hanno sottoscritto i bond per i trenta milioni previsti (possono arrivare a 40) e una buona parte sono già stati convertiti in azioni, diluendo la consistenza delle quote tuttora in mano a Massimo Ferrero.Manfredi lavora per questo obiettivo. mentre(si era parlato del Qatar Sport Investments, addirittura citato in un comunicato ufficiale dei nuovi proprietari come possibile partner), confluita nella Gestio Capital di Manfredi, anche per metterla al riparo da eventuali azioni esecutive da parte di Massimo Cellino, l’ex patron del Leeds che vanta un consistente credito nei confronti di Radrizzani.