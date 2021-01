Massimo Ferrero non sembra affatto un presidente in procinto di lasciare la Sampdoria. Anzi, tutt'altro. Il numero uno blucerchiato è riuscito ad assestare un importante doppio colpo politico, coinvolgendo in prima persona sé stesso e il suo commercialista di fiducia, Antonio Vidal, in prospettiva ripartizione diritti televisivi.



Ferrero farà parte della commissione per i diritti televisivi nel triennio 2021-2024, insieme a Lotito, De Laurentiis e gli avvocati Cappellini e Campoccia, in rappresentanza rispettivamente di Inter e Udinese. Il 5 febbraio parteciperanno, insieme a De Siervo, ad una riunione per negoziare la trattativa privata con i soggetti interessati.



Il Viperetta però è riuscito ad inserire anche nella costituenda Media Company un suo uomo di fiduica, ossia Gianluca Vidal. In teoria il professionista veneto era in ballottaggio con Carnevali del Sassuolo, ma il consorzio ha dato la sua disponibilità ad aumentare di un'unità il numero dei consiglieri, e per questo motivo entrambi sono entrati nel consiglio.