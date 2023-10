La presenza più appariscente domenica al Ferraris durante la partita dellaè stata senza ombra di dubbio quella dei due fratelli danesi Reedtz, immortalati in parecchie foto. Ospite di Matteo Manfredi già da venerdì però era un vero e proprio gruppetto di potenziali investitori, tutti legati al mondo dei fondi internazionali con cui Manfredi ha lavorato per anni, imbastendo varie relazioni.Secondo Il Secolo XIX oltre ai Reedtz tra le persone che hanno pranzato con Pirlo erano presenti ancheTra le novità, sono spuntati anche degli advisor, tra cui il volto più noto è quello di Mark, già comparso al Ferraris per Samp-Pisa. Chew è un alto dirigente di Morgan Stanley, ingaggiato in passato da alcune proprietà con il compito di individuare eventuali acquirenti per i club. Ad esempio, aveva lavorato per Fenway Sports Group del Liverpool. Non è esclusa quindi, nelle prossime settimane, la presenza di altri elementi negli Sky Box di Marassi.