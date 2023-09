Grandi manovre in difesa per la Sampdoria, che ha perso Alex Ferrari e cerca tra gli svincolati un giocatore affidabile fisicamente a cui affidare la regia del repato arretrato. I blucerchiati stanno valutando Mustafi, che solleva qualche dubbio proprio per le sue condizioni fisiche, ma nel casting sono state inserite anche tre vecchie conoscenze del calcio italiano: parliamo di Alessandro Tuia, Giulio Donati e Zouhair Feddal.



Tuia, classe 1990 cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha giocato gli ultimi due anni a Lecce conquistando anche una promozione in Serie A. Una promozione in Serie A l'ha conquistata anche Giulio Donati, 33 anni, grazie al Monza, da cui si è liberato in estate. Stessa età per Zouhair Feddal, marocchino con passaporto spagnolo, un lungo passato in Italia tra Parma, Palermo, Siena, svincolatosi dopo un'esperienza in Turchia all'Alanyaspor.