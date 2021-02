Non ci sono solo giovani terzini sul taccuino della Sampdoria in vista della prossima stagione. La società blucerchiata segue con attenzione anche alcuni giovani talenti della Serie B, in particolare in casa Empoli, dove gioca Nedim Bajrami, svizzero con passaporto macedone.



Bajrami, nato nel 1999, è un centrocampista offensivo impiegato come trequartista dalla formazione toscana. Secondo Il Secolo XIX la Samp seguirebbe il calciatore, che ha totalizzato 25 presenze tra campionato e coppa Italia condite da 4 reti e 8 assist.



Contestualmente la Samp dovrà decidere cosa fare di alcuni giovani attualmente in rosa. I nomi sono quelli di Kristoffer Askildsen e dell’esterno Rocha. Entrambi probabilmente andranno troveranno spazio nel finale di stagione, poi la loro posizione verrà valutata dalla società di Corte Lambruschini.