Si sta entrando nel vivo dei negoziati per la possibile cessione della. La notizia di giornata è sicuramente quella dell'offerta da parte del gruppo Vialli per rilevare il club blucerchiato ma Mediobanca, l'advisor scelto da Ferrero per analizzare le manifestazioni di interessi nei confronti della Samp, ha in agenda parecchi altri incontri.Uno è conUfp, il gruppo inglese che a sua volta dovrebbe formulare una proposta per rilevare il club doriano. Nei giorni scorsi si parlava di una cifra vicina ai 70 milioni di euro netti per il presidente Ferrero, ma non andrebbero esclusidopo la notizia degli 80 milioni proposti dal gruppo Vialli. Potrebbero però non esserci soltanto Vialli e Aquilor, perchè secondo Il Secolo XIX Mediobanca avrebbe in agenda anche un paio dicon altri soggetti (che siano cordate o fondi speculativi) su cui però vige il massimo riserbo.Ogni interesse verrà valutato con attenzione da parte di Mediobanca, perchè l'obiettivo entro il fine settimana è quello di avere un quadro chiaro della vicenda, in modo tale da poter poi passare alla fase operativa, già iniziata ieri dopo l'offerta di Vialli. Il gruppo di Dinan resta per questo motivo quello in fase più avanzata, avendo già dato il via allo scambio dei documenti. Per tutte le altre offerte, i tempi si: cruciale sarà in questo senso la posizione di Mediobanca.