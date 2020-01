La Premier League vuole riportare in patria il centrocampista dellaRonaldo. L'interesse delle società inglesi per il mediano classe 1998 è cosa nota, basti pensare alle voci su una presunta offerta del West Ham da 20 milioni per il giocatore cresciuto nel Leeds. Gli Hammers però non sarebbero l'unica società a monitorarlo.Secondo il quotidiano The Atlethic, anche ilsarebbe interessato a Vieira. La squadra allenata da Sean Dyche avrebbe infatti inviato un suo, Ian Butterworth, alper assistere alla sfida tra la Samp e il Sassuolo. Obiettivo logicamente era quello di monitorare Vieira, entrato però in campo soltanto nel secondo tempo.