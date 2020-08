La Sampdoria è pronta a tornare a Bogliasco: tra pochi giorni, ossia mercoledì prossimo, è previsto il ritiro della truppa di Claudio Ranieri, nell'insolita cornice del Mugnaini. Niente montagna per i blucerchiati, causa Covid, e allenamenti al Poggio che sarà insolitamente affollatto. Sono ben nove infatti gli esuberi in seno alla formazione doriana, di cui dovrà occuparsi lo staff di mercato.



I giocatori che torneranno a disposizione della Samp saranno, scrive Il Secolo XIX, ​Jeison Murillo, Vasco Regini, Gianluca Caprari,​ Valerio Verre, Mohamed Bahlouli, Ognjen Stijepovic.​Leonardi Capezzi, Antonio Palumbo e Vid Belec. Per ognuno di loro, Osti dovrà trovare una nuova collocazione (con formule diverse) anche se un eventuale decisione di Ranieri potrebbe sparigliare le carte e cambiare la situazione.