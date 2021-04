Il cuore di Walter, ancora a parecchi anni di distanza, resta blucerchiato. L'allenatore ha legato allala parte forse più importante della sua carriera, e parla sempre molto volentieri della squadra genovese, di cui segue le vicende con attenzione. Anche in questo campionato, Novellino ha osservato la formazione di Ranieri e in particolare un giocatore: "Damsgaard inizialmente non giocava e faceva fatica.. L’esperienza sua è importante. Damsgaard si avvicina di più a quello che piace a me nel calcio. È un esterno, uno che viene dentro. È un giocatore importante per i prossimi anni alla Sampdoria" ha detto a Telenord.Grandi lodi anche per Ranieri: "Credo che la conferma di Ranieri sia importantissima per quello che ha fatto.e a dargli fiducia. Oltre ad avere esperienza è bravo a valorizzare i giovani. Con il Sassuolo al di là del risultato ho visto delle qualità importanti. È chiaro che il Sassuolo è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque".Un giocatore che Novellino conosce piuttosto bene è La Gumina: "Quest’anno ha avuto delle difficoltà ma è un giocatore importante.Può essere che alla Sampdoria non si sia inserito bene. Se tornassi ad allenare in Serie B prenderei La Gumina e Torregrossa. L’ex ha delle difficoltà certo ma è giovane e può aiutare, secondo me c’è troppo pessimismo" conclude.