Vi ricordate il caso del proiettile recapitato a Corte Lambruschini qualche settimana fa, nella sede della Sampdoria, indirizzato a Massimo Ferrero e Edoardo Garrone? Il colpo, tra l'altro a salve, era stato preso a pretesto e rappresentava sicuramente un gesto esecrabile, ma riconducibile ad un singolo slegato dalla tifoseria organizzata. Ebbene, la vicenda ha conosciuto un nuovo sviluppo, per certi versi inaspettato e curioso.



Nella sede del club blucerchiato ieri è stata recapitata una seconda lettera anonima, ancora una volta scritta in stampatello. All'interno, però, nessun proiettile, bensì un messaggio di scuse. L'anonimo ha indirizzato la missiva sempre a Ferrero e Garrone, però per scusarsi "per l'offesa e la stupida e scellerata intimidazione, alla Sampdoria e ai suoi tifosi". Il messaggio, firmato da "Un tifoso esasperato e sinceramente pentito" è stato consegnato alla Digos e alla scientifica, che sono al lavoro per capire se possa essere riconducibile allo stesso mittente.