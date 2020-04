Kristoffer Askildsen ha subito risposto alla chiamata della Sampdoria, che ha invitato i calciatori all'estero a rientrare in modo tale da concludere la quarantena entro fine aprile. L'obiettivo doriano era quello di avere i giocatori pronti per i test medici in programma a fine mese e necessari per l'eventuale ripresa. Come per l'andata, anche il ritorno dalla Norvegia del giovane centrocampista è stata una vera e propria odissea.



Askildsen ha viaggiato per un giorno intero, utilizzando voli di linea e effettuando due scambi: il primo in Danimarca, a Copenaghen, e il secondo a Francoforte in Germania. Da lì, il blucerchiato classe 2000 si è spostato a Milano, trovando ad attenderlo all'atterraggio un autista della società che lo ha riportato a Genova. Decisamente più semplice il rientro di Vieira e Yoshida, che secondo Il Secolo XIX come fatto all'andata hanno pagato di tasca propria un volo charter, con decollo da Southampton e atterraggio a Genova.