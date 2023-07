Dopo l'accordo con Ferrari, la Sampdoria deve trovare un altro difensore centrale da consegnare a Pirlo. L'obiettivo numero uno sembra essere Xavier Mbuyamba, classe 2001 di proprietà del Volendam. Nei giorni scorsi il club blucerchiato aveva presentato una prima offerta per il calciatore, rifiutata però dagli olandesi. Ora però stando alle indiscrezioni circolate in queste ore, ci potrebbe essere a breve un nuovo sviluppo.



La Sampdoria infatti avrebbe già presentato (o starebbe per presentare, secondo altri rumors) una nuova proposta per Mbuyamba. Circolano anche le cifre, si parla di 2,3 milioni di euro più una percentuale sulla prossima rivendita. Il club genovese si farebbe forte anche della volontà del giocatore, che sembrerebbe particolarmente deciso nel vestire la maglia blucerchiata e attratto dall'idea di lavorare con Pirlo.