Le operazioni in uscita fatte dalla Sampdoria in queste ore potrebbero avere come contraltare il nuovo assalto a Vladyslav Supryaga, principale pallino blucerchiato di questa estate. Il giocatore della Dinamo Kiev piace alla società genovese, tanto che da Corte Lambruschini avrebbero formulato una nuova offerta per il calciatore classe 2000.



La Samp avrebbe messo sul piatto una nuova proposta, 750mila euro per il prestito e 7,2 milioni per il diritto di riscatto a giugno 2022. Secondo Il Secolo XIX; è un importo diverso rispetto alle richieste della Dinamo, che inizialmente voleva 1,5 milioni per il prestito e 9 milioni (poi scesi a 7) per il diritto di riscatto. Adesso si attende la risposta della società di Kiev.